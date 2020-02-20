تراند اليوم : فنانة شهيرة فاجأت الجميع بزواجها تستعرض حملها بشكل مثير



استعرضت الفنانة اللبنانية نينا عبد الملك، حملها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة مثيرة، مرتدية فيها فستانًا أحمر.

وظهرت في الصورة مرتديةً فستاناً ضيقاً باللون الأحمر كشف عن بطنها المنتفخ، وعلّقت بالقول:" حامل في الشهر السادس، سأصبح أم".

وكانت صدمت عبد الملك المتابعين بخبر زواجها العام الماضي، إذ ظهرت في مقطع فيديو قصير برفقة زوجها الذي يدعى حسان الشيخ، وأعلنوا ان الزواج تمّ منذ حوالي الـ10 أشهر وتحديداً في عيد ميلادها في الـ25 من شهر سيبتمبر الماضي.

A post shared by ＮＩＮＡ (@ninaabdelmalak) on Feb 19, 2020 at 3:08am PST