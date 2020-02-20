تراند اليوم : نجمة شهيرة تصاب بالسرطان.. هكذا كان رد فعلها عند سماعها الخبر



كشفت الممثلة البريطانية، جولي والترز ، أنها مصابة بالسرطان من المرحلة الثالثة منذ 18 شهرًا ، لكنها الآن في مرحة التعافي بعد خضوعها للجراحة والعلاج الكيميائي.

وقالت "جولي" (69 عامًا) لقناة "بي بي سي"، إنه تم اكتشاف ورمين في أمعائها منذ عام ونصف عندما زارت الطبيب تشكو من عسر الهضم. وخضعت على إثر اكتشاف إصابتها بالسرطان في المرحلة الثالثة للجراحة، والعلاج الكيميائي.

وأشارت إلى أنها اعتقدت أن الأطباء أخطأوا عندما أبلغوها بحقيقة مرضها لأول مرة، لافتة إلى أنها توجهت إلى الطبيب بسبب شكوى من عسر الهضم، لكنها عادت لاحقًا وهي تعاني من آلام في المعدة وحرقة في المعدة وقيء.

وخضعت لفحص بالأشعة المقطعية بعد إحالتها إلى جراح في المعدة، وبينما كانت تقوم بتصوير فيلمها "الحديقة السرية"، تلقت مكالمة هاتفية تطلب منها أن تراجع الطبيب، بعد اكتشاف إصابتها بالسرطان، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت: "ما زلت أفكر، هذا أمر سخيف، لا بد أنه ارتكب خطأ". وتذكرت كيف استقبل زوجها "جرانت روفي" الخبر، قائلة: "لن أنسى وجهه أبدًا.. لقد انهمرت الدموع من عينه".

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وقادت التجربة، النجمة إلى التفكير في صديقتها المقربة، النجمة الكوميدية "فيكتوريا وود" بعد اكتشاف إصابتها بالسرطان قبل وفاتها في أبريل 2016.

واعترفت بأن ما مرت بها جعلها تريد الآن الالتزام فقط بالأعمال التي تعشقها.

وجولي والترز " فازت بجائزتين سينمائيتين من جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا"، وأربع جوائز تلفزيونية، وقدمت العديد من الادوار السينمائية، منها سلسلة أفلام "هاري بوتر".