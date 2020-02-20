تراند اليوم : تطور خطير.. المتهم في «فضائح المشاهير» يعترف: كنت أعمل لحساب دنيا بطمة

في تطور من شأنه تضييق الخناق على المطربة والفنانة المغربية الشهيرة دنيا بطمة، اعترف "هاكر" يدعى "أسامة" متورط في قضية حساب "حمزة مون بيبي" المعروفة بفضائح المشاهير، بعلاقته بدنيا بطمة وشقيقتها ابتسام.
ويمثل هذا الاعتراف الذي جاء بعد اعتراف نجمة اليوتيوب سكينة كلامور، المتورطة أيضًا في القضية، أزمة حقيقية للفنانة دنيا بطمة، إذ أصبح موقفها صعبًا وتواجه حكمًا بالحبس.
وأشارت صحف محلية، أن الهاكر أقر أمام القاضي بأنه كان يعمل لصالح دنيا بطمة وشقيقتها ومقدما أدلة على هاتفه النقال يزكي بها اتهاماته.
وشدد الهاكر، الذي أدين بسنتين حبسا نافذة في ذات الملف، أنه كان على تواصل دائم بدنيا وابتسام ، وهو ما من شأنه أن يضيق الخناق أكثر عليهما.