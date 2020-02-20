للمرة الأولى .. محمد منير في حفل غنائي بالسعودية

يلتقي الكينج محمد منير جمهوره السعودي، فى حفله الغنائي الأول، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. من المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس 28 فبراير، على أرض الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله 28 فبراير، على أرض الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. Advertisements يذكر أن منير يستعد لحفله المصري في شهر مارس المقبل، ولم يحدد بعد مكان الحفل، بعد تأجيلات عدة لحفلاته نظرًا للوعكة الصحية التي تعرض لها في آخر حفلاته بمناسبة رأس السنة.

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