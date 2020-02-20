فن ومشاهير

نفاد تذاكر حفل تامر حسني في السعودية

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 يُحيي الفنان تامر حسني حفله الغنائي بمشاركة المغني العالمي إيكون في جدة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان JTTX الموسيقي المقام هناك.

 

 من المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس 27 فبراير، وسيشارك أيضًا في هذه

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الليلة 17 موسيقيًا على مسرحين في يوم واحد، وذلك على مسرح ستاد الجوهرة في جدة، وتم نفاد جميع تذاكر الحفل قبل إقامته بأسبوع.

 يذكر أن تامر يعيش حالة من النشاط الفني، خصوصًا الحفلات، حيث يستعد لحفله الغنائي مع الفنانة نانسي عجرم في إحدى المنتزهات الشهيرة في مدينة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر بتاريخ 28 فبراير، إضافة إلى حفله على مسرح المنارة بالتجمع الخامس في شهر مارس المقبل.

 

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