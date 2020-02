بالفيديو.. تحضيرات أنغام لحفلها الغنائي في مهرجان هلا فبراير

View this post on Instagram

- #الليلة حفل السلطانة أنغام و الفنان عبدالله الرويشد في الكويت ♥️ • يبث مباشر عبر القنوات التالية: روتانا خليجية، روتانا موسيقى، LBC، قناة الكويت الاولى • الساعة ٩ مساء بتوقيت السعودية 🇸🇦 • الساعة ٨ مساء بتوقيت مصر 🇪🇬 —— #حالة_خاصة_جداً 🎶 @anghamofficial