خطف شقيق ممثلة عراقية ونشر صورته مضرّجاً بالدماء

ميرنا وليد - بيروت - للمرة الثانية تم خطف الناشط ​إبراهيم حسين​ شقيق الممثلة العراقية ​آلاء حسين​ على يد جماعات مسلحة، وذلك خلال تواجده في ساحة التحرير وسط بغداد، حيث تشهد هذه الساحة منذ فترة مظاهرات.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن إبراهيم اختطف من ساحة التحرير، الاثنين، وهذه المرة الثانية، التي يختطف فيها. ووفقا لناشطين في العراق، فإن عائلة الناشط، تلقت صورا له وهو مضرّج بالدماء، فيما طالب الخاطفون بفدية مالية، لقاء الإفراج عنه.

وكتبت آلاء عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"إلى كل الأهل والأصدقاء والزملاء والصحفيين شكراً للتواصل واعتذر عن الرد أو التصريح لظرف خاص، محبة وتحية لقلوبكم الصادقة. والعائلة على تواصل مع الأجهزة الأمنية".

وأضافت: "لم يتم إطلاق سراحه من مختطفيه حتى الآن".

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