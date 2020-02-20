إيمان العاصي تتحدى هاني شاكر برقصها على أغنية "بنت الجيران".. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة المصرية ​إيمان العاصي​ الجدل، بعد نشرها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو وهي ترقص وتتمايل بدلع على أنغام أغنية "بنت الجيران"، للفنان حسن شاكوش.

وعلّقت العاصي على الفيديو، قائلة: "سكر محلي محطوط علي كريمة. كعبك محني والعود عليه القيمة. بعد إذن استاذ هاني".

وإعتبر بعض المتابعين هذا تحدياً لنقيب الموسيقيين، الفنان المصري ​هاني شاكر​، الذي أعلن مؤخراً حربه على الأغنية، كما على مطربي المهرجانات.

يُذكر أن العاصي تشارك في مسلسل "بخط الإيد"، من بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، يسرا اللوزي، من تأليف هالة الزغندي وإخراج ‏شيرين عادل.

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