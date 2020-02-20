بن أفليك يكشف مرضه النفسي وهكذا وصف طلاقه من جينيفر غارنر

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل العالمي ​بن أفليك​ عن مرضه النفسي الذي يعاني منه منذ سنوات، قائلاً أنه أحد الأشخاص المصابين بالسلوك القهري، فهو يشعر بالانزعاج طوال الوقت، ويكافح للتخلص من هذا الشعور عن طريق الأكل أو الشرب أو ممارسة العلاقات أو التسوق أو لعب القمار حتى يشعر بالتحسن، لكن هذه حلقة مفرغة لا تسبب سوى دمار حياة من يمارس ذلك، ومن هنا يبدأ الألم الحقيقي.

أما عن طلاقه من الممثلة العالمية ​جينيفر غارنر​ وذلك بعد 10 سنوات من الزواج أثمر عن 3 أطفال، قال أنه "أكبر ندم في حياته" وأنه مازال يشعر بالذنب حيال انفصالهما.

واعترف أفليك خلال مقابلة له مع صحيفة "نيويورك تايمز" أنه كان يشرب الكحول بشكل دائم معظم فترة زواجه بغارنر، ما أدى لازدياد حدة المشكلات الزوجية بينهما، كما أدى لدخوله عدة مرات لمراكز إعادة التأهيل.

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