سيف نبيل يطلق كليب أغنيته الجديدة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان العراقي ​سيف نبيل​ فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان "ما دريت" عبر "يوتيوب" والتي هي من كلمات سيف الفارس، وألحان سيف نبيل، وتوزيع حسين سامح.

وكانت آخر أعمال نبيل فيديو كليب أغنيته "فوك القمة" من ألبومه الأخير "انتهى الموضوع"، من كلمات سيف الفارس، ألحان سيف نبيل وتوزيع عمر الصباغ، باللهجة العراقية والتي اشتهر بتأديتها سيف.

وصوّر نبيل الأغنية فيديو كليب من إخراج عماد خاتون، وتميّز الكليب بطابع خاص يظهر فيه بطريقة جديدة ومختلفة عن أعماله السابقة، وكان سيف قد نشر مقطعا صغيرا من الكليب عبر صفحته الخاصة لتشويق متابعيه قبل إطلاق الكليب على يوتيوب.

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