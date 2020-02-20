إبنة مخرج تأمل بتقديم بعض الأعمال الاباحيّة ووالدها يدعمها!!

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت ​ميكايلا سبيلبرغ​ 23 عامًا إبنة المخرج العالمي ​ستيفن سبيلبرغ​في مقابلة تلفزيونيّة عن سوء معاملتها على إثر تعرضها في الماضي للتحرّش والاعتداء من قبل "وحوش" لا علاقة لها في أسرتها.

وقالت ميكايلا أنها قررت مزاولة مهنة إباحيّة للترفيه عن البالغين، وذلك خلال حديثها عن علاقتها بجسدها، مؤكدةً أن والدها يدعمها في قرارها هذا.

وأضافت أنها تأمل بتقديم بعض الأعمال الاباحيّة علنياً أو للزبائن الخصوصيين، والحصول على رخصة رقص.

وتداولت عدد من الصفحات والمواقع عبر السوشال ميديا صوراً لميكايلا برفقة والدها، مشيرين إلى أنها أصبحت "نجمة إباحية".

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