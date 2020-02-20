سجن فنان عربي بتهمة اقتحام منزل زوجته بعد انفصالهما وهو سكران

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في محافظة سوسة في تونس قراراً بإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد الفنان الشعبي ​سمير لوصيف​على خلفية اتهامه بمحاولة الدخول إلى منزل زوجته المنفصلة عنه من دون إذنها بل ورغماً عن إرداتها.

وتابعت التحقيقات كاشفة انالفنان كان سكران لدرجة انه لم يكن واع على تصرفاته فأحدث حالة من الهرج والمرج والفوضى في الطريق العام.

وبعد التحقيق تمتأجيل صدور الحكم النهائي في القضية حتى الاثنين المقبل 24 شباط / فبراير المقبل كما يتم النظر في دعوى طلاقه.

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