ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ فيديو على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص مع ابنها جيوفاني على اغنيتها المفضلة حسب كلامها.

وبدت نادين ​سعيدة​ جدا خصوصا انها في تلك الليلة كانت تحتفل بعيد ميلادها اما ابنها فخطف الانظار بطرافته وحركاته.

وعلقت نادين ​كاتبة​ :ما قدرت ما نزل هل فيديو الحلو انا و عم برقص مع ابني على غنيتي المفضلة من سهرة عيد ميلادي

من جهة اخرى تتابع نادين نصوير مسلسلاها لرمضان 2020 "عشرين عشرين" الى جانب ​قصي خولي​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم ترقص مع ابنها جيوفاني في عيد ميلادها..شاهدوا طرافته -بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.