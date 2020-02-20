بعد إنفصالها عنه..حبيبة آل باتشينو الإسرائيلية تفضحه

ميرنا وليد - بيروت - بعد علاقة عاطفية إستمرت لعامين، أكدت الممثلة الإسرائيلية ​ميتال دوهان​ 40 عاماً إنفصالها عن الممثل العالمي ​آل باتشينو​ 79 عاماً، مشيرةً إلى أن فارق العمر الكبير بينهما كان سبباً أساسياً وأنها لم تستطع التعايش مع هذا الموضوع.

وقالت:"مثلت الفجوة العمرية صعوبة بالغة، نعم.. حاولت أن أنكر ذلك، لكنه الآن رجل مسن بالفعل، لأكون صادقة.. حتى مع كل حبي، لم أكن قادرة على الاستمرار في الأمر".

وأيضاً كشفت دوهان عن "بخل" آل باتشينو، مشيرةً إلى أنه لم يكن يمطرها بالهدايا كما كانت متوقعة، وأضافت أن آل باتشينو، الذي تقدر ثروته بـ 180 مليون دولار، كان يشتري لها الزهور فقط.

وتابعت في حديثها إلى مجلة "لايشا" الإسرائيلية:"كيف يمكنني أن أقول بأدب إنه لا يحب إنفاق المال"؟

وعن إستمرار صداقتهما قالت:"لقد خضت علاقة اتسمت بالمشاكل معه وتركته مؤخرا، لكن بالطبع أنا حقا أحبه وأقدره، وكنت سعيدة لوجودي معه عندما احتاج لي، سعيدة لأن هذه العلاقة حدثت بيننا، وآمل أن نبقى صديقين حميمين".