هكذا علق صابر الرباعي على إعلان أصالة طلاقها على مواقع التواصل الإجتماعي-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - علق الفنان التونسي ​صابر الرباعي​ على إعلان الفنانة السورية ​أصالة​ طلاقها من المخرج المصري ​طارق العريان​ مؤخراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مشيراً أنه لو كان مكانها لما كان فعل ذلك، مفضلاً أن لا ينشر تفاصيل حياته الشخصية.

وأضاف أن تصرف أصالة هذا، ربما لأنها تعرضت للكثير من الضغوط من الصحافة والجمهور التي أجبرتها على ذلك، مؤكدًا خلال مشاركته في برنامج «فكرة سامي الفهري» مع الإعلامي هادي زعيم أنه لو تعرض لمثل هذه الضغوط ما كان سينشر معلومات عن حياته الخاصة.

وكان علّق كذلك الرباعي خلال الحلقة على حادثة السرقة التي تعرض لها منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم قائلاً أنه سيدافع مباشرة عن عائلته في حالة الخطر، أما القتل فتكون بحسب الحالة التي يعيشها، فإذا وجه أحد الاشخاص المسدس عليه، فإنه بشكل تلقائي سيدافع عن نفسه وعن أولاده.

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