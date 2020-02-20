تراند اليوم : مسلسل الغموض و الإثارة الجديد “The Stranger” على شبكة نتفليكس

صدر حديثًا لدى شبكة نتفليكس، مسلسل الغموض والإثارة The Stranger أو الغريبة، وهو أحد مسلسلات نتفليكس الأصلية، وبعد صدوره بأيام قليلة، سرعان ما ارتفعت عدد مشاهدات المسلسل على الشبكة، ليتلقّى مراجعات إيجابية واسعة من الجمهور، الذي اجتمع على أنّه يحتوي على جرعة كبيرة من التشويق، حتى أنّ ذلك جعل البعض منهم يُشاهد حلقاته الثمانية كلها في ليلة واحدة.

هذا المقال يُعدّ مقالًا تشويقيًا للمسلسل، ولا يوجد به حرق للأحداث، ولكنه في نفس الوقت، سيجعلك تأخذ نبذة عن بعضٍ من الأحداث الغامضة التي وردت بالحلقة الأولى منه فحسب، لذا فهو قد يكون تمهيدًا جيدًا لمن يودّ أن يُشاهد ما هو أكثر من إعلان المسلسل، بدون أن يفقد الكثير من متعة المُشاهدة.

مسلسل The Stranger .. وردود الأفعال

The Stranger هو مسلسل بريطاني قصير، مُقتبس عن رواية صدرت بنفس الاسم، للكاتب الأمريكي هارلان كوبن في عام 2015، وهو الكاتب الذي اشتهر بكتابة روايات الجريمة، التشويق والإثارة.

حصل المسلسل على رد فعل جيد جدًا من قبل النّقاد والجمهور معًا، فتقييم المسلسل 7.5 على موقع IMDB، بينما حصل على نسبة 88% على موقع Rotten Tomatoes من قِبل النقاد، و 80% من قِبل الجمهور. قال عنه أحد النّقاد بأنّه يحظى بطاقم تمثيل قوي، ويحتوي على إثارة كافية، جعلت مُشاهديه في حالة ترّقب مستمرة.

The Stranger .. ماذا لو انكشف السر؟

من الصعب أن يفشل مسلسل The Stranger في جذب اهتمامك، وانتباهك الكامل، وذلك قبل مرور 10 دقائق فحسب من بداية الحلقة الأولى، لأنّك حينها ستعرف أنّ هذا الرجل الذي يبدو وكأنّه يحظى بحياة مثالية لا شائبة فيها، سينقلب عالمه رأسًا على عقب حالًا، وذلك بعد حديثه مع امرأة غريبة لم يرها في حياته قبلًا، ذلك الحديث القصير الذي استمر لمدة دقيقة وخمسون ثانية فحسب، هدم كل التاريخ الزائف بالسعادة لذلك الرجل.

وهو ما يقودنا إلى فكرة المسلسل التي تبدو واضحة في شعاره الموضوع على البوستر، “كلٌ منّا لديه أسراره.” وهو الشعار البسيط الذي لا يخلو من غموض، فبطبيعة الحال، لا بد وأن يكون لكل واحدٍ منّا سرّ ما، سرٌ يُخفيه عن أقرب النّاس إليه، ولكن تيمة المسلسل التي تبرز لنا منذ الحلقة الأولى، وهي ماذا سيحدث لو انكشفت هذه الأسرار؟ هل انكشافها هذا يُعد شيئًا جيّدًا أم شيئًا سيئًا؟ أكاد أسمعك تقول، إنّ الأمر يختلف باختلاف السرّ نفسه، ولكن، هل رأيت أحدًا يُخفي سرًّا جيدًا من قبل؟ لا أعتقد.

الغريبة التي تعرف

البداية كانت عندما اقتربت الشابّة الغريبة ذات العيون الخضراء (هانا جون كامين)، من آدم برايس (ريتشارد أرميتاج) في النادي الرياضي، آدم الذي كان فخورًا بزوجته المُحبّة، وابناهُ المهذبان. أخبرته المرأة التي ترتدي جاكيت رياضي وطاقية رأس، بأنّها تعرف الكثير عنه، وعن عائلته، وأنّها تعرف السرّ الذي أخفتهُ زوجتهُ عنه.

بعثت الغريبة الشك في قلب آدم تجاه زوجته، فأخبرته أنّ زوجته لم تفقد جنينها منذ عامين مضوا، وذلك لأنها لم تحمل من الأساس، وأنّ زوجته قد زيّفت كل شيء ليبدو حملها طبيعيًا.

سألها آدم عن هويتها، أخبرته أنهّ يمكنه أن يعتبرها الغريبة التي تعرف، اتهمها بالكذب، أعطته اسمًا ليتتبعه كدليل على صدق كلامها، وفي النهاية، ألقت قنبلة أخيرة في وجهه على هيئة اقتراح بريء، وهي أنّ على آدم أن يقوم بإجراء تحليلًا للأبّوة على ابنيه.

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الحيوان مقطوع الرأس

عندما ترى هذه الصورة، لا تتبين سريعًا ما نوعية هذا الحيوان غير المألوف في بلادنا، خاصةً لو وجدته مقطوع الرأس، ومفقودها أيضًا، بينما هو مُلقى في الطريق العام غارقًا في دمائه.

علامة استفهام صادمة أخرى يضعها المسلسل في طريقنا، وزاد على ذلك، وجود آثار عضّ على قدم هذا الحيوان المسكين، وأغرب ما في الأمر، هو الاشتباه في أن تكون هذه العضّة لإنسان.

نتعرف من خلال هذه الحادثة على المُحققة جوانا غريفين، التي سيكون لها دورًا هامًا في المسلسل منذ هذه اللحظة.

المُراهقون الذين يُخفون أمرًا ما

تزيد الأحداث إثارة أكثر، عندما يجتمع شباب مراهقون في الغابة ليلًا، ليُقيموا حفلة صاخبة بعيدًا عن الأعين. وبالطبع وإذا ذُكر جمع من المراهقين في حفلةٍ ما بدون أي رقابة من الأهل، فلا بد وأن يُذكر الإفراط في الكحول وتعاطي المخدرات، ولا بأس ببعض من حبوب الهلوسة كذلك لكسر الملل.

تنتهي الليلة ولكن فيما يبدو للأسف، ليس على خيرٍ، وإلا فما الذي أتي بهذا الشاب المراهق العاري تمامًا، والمُلقى فاقد الوعي ها هنا، في ذلك الجزء النائي من الغابة؟

ولماذا يبدو على وجوه هؤلاء المُراهقون بأنّهم يُخفون سرًا مُشينًا؟

المزيد من الأسرار

بخلاف ما ذكرنا من أحداث غامضة وقعت كلها في الحلقة الأولى من المسلسل، ففي الحلقات التالية يتم الكشف عن المزيد من الأسرار التي تخص عائلات أخرى، وذلك بواسطة هذه الغريبة التي يبدو أنّها تعرف كل شيء فعلًا، والتي تظنّ أنّها تُقدّم خدمة للبشرية بهذه الطريقة، فهي تكشف الأكاذيب التي يُخبر البعض أحبائهم بها، وهي ترى أنّ ذلك سيجعل العالم مكانًا أفضل بالتأكيد.

أدعو كل محبي هذه النّوعية من المسلسلات لمشاهدة مسلسل The Stranger، الذي لا يحوي حشوًا غير مرغوب فيه، أو أحداثًا غير مُقنعة، وسيضع المشاهد في حالة من الترقب اللذيذ، الذي يبدأ في الدقائق الخمس الأولى من المسلسل، وينتهي مع آخر دقيقة فيه.