تراند اليوم : عمو هاني هيتقمص .. رانيا يوسف بتولعها رقص بـ«تلاقيني لسة بخيري»

نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو جديد عبر حسابها الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت رانيا وهى ترقص وتغنى على أغنية بنت الجيران لحسن شاكوش، وعمر كمال وعلقت على الفيديو قائلة: “تجيني تلاقيني لسة بخيري”.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد اتخذت قرارا بمنع مطربي المهرجانات ومنهم أوكا وأورتيجا من الغناء وإقامة الحفلات.

وأصدر الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قرارًا بمنع التعامل مع مطربى المهرجانات نهائيًا.

وجاء نص البيان كالتالى: “على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربى المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التى سمحت لهم بالغناء”.