كتب امير فتحي في الخميس 20 فبراير 2020 12:54 مساءً - استضاف برنامج ” الستات ميعرفوش يكدبوا ” المذاع على قناة ” cbc ” في حلقة يوم أمس الأربعاء مجموعة من الأصوات النسائية الشابة المتميزة في الإنشاد الديني .
واللاتي قمن بغناء عدد من الأغنيات الدينية الشهيرة خلال الحلقة منها أغنية ” يا نبي سلام عليك ” للفنان ماهر زين التي قامت بغنائها إحدى الفتيات وأصغرهن تدعى ” نجلاء عصام ” .
وأثناء غنائها للأغنية وتفاعل الموجودين مع صوتها وأدائها لم تتمالك الإعلامية ” مفيدة شيحة ” نفسها وبدأت في البكاء .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. بكاء مفيدة شيحة على الهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.