بعد إعلان شريف منير دعمه لها .. فنان مصري آخر يعلن دعمه وتضامنه مع منى فاروق

كتب امير فتحي في الخميس 20 فبراير 2020 12:54 مساءً - كان الفنان المصري ” شريف منير ” قد أعلن دعمه ومساندته للفنانة ” منى فاروق ” ورغبته في التمثيل معها عقب نشرها لمقطع فيديو تحدثت فيه عن سوء ما تمر به في الفترة الحالية ونبذ المجتمع لها وعدم وجود فرص عمل متاحة أمامها مما دفعها إلى التفكير في الانتحار .

ليخرج الفنان ” محمود البزاوي ” ليضم صوته إلى صوت الفنان شريف منير معلنا أيضا عن تضامنه مع منى فاروق ودعمه لها .

فكتب في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” : ” بضم صوتي لصوت صديقي العزيز شريف منير في دعم الفنانه منى فاروق .. رحم الله من تغافل ‏لأجل بقاء الود ودوام المحبة وستر الذلة ” .

وتابع : ” والكمال لايكون لأحد من البشر إلا لله .. قال خير البشر صلى الله عليه وسلم : كل بني آدم خطاء وخير ‏الخطائين التوابون .. أدعم منى فاروق ” .