وفاة إعلامي مصري شاب بعد شهر على وفاة والدته

كتب امير فتحي في الخميس 20 فبراير 2020 12:54 مساءً - توفي صباح يوم أمس الأربعاء الإعلامي المصري الشاب ” عمر نجيب ” بعد تعرضه لأزمة قلبية نتيجة إصابته بجلطة في القلب دخل على إثرها إحدى المستشفيات إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة .

وشيعت الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد التوحيد لمدينة العبور بالقاهرة .

وكشفت مصادر بالتليفزيون المصري أن المذيع الراحل كان يعاني من حالة نفسية سيئة عقب وفاة والدته في الأسبوع الأول من شهر يناير الماضي .

Advertisements

يذكر أن عمر نجيب قدم برامج عديدة عبر شاشة التليفزيون المصري منها برنامج ” هو وهي ” وبرنامج ” حفلات محكى القلعة ” وبرنامج ” بيت العيلة ” على قناة نايل لايف .. وبعض البرامج الأخرى على قناة الأسرة والطفل بعد انتقاله لها .