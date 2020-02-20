فن ومشاهير

وفاة إعلامي مصري شاب بعد شهر على وفاة والدته

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الخميس 20 فبراير 2020 12:54 مساءً - توفي صباح يوم أمس الأربعاء الإعلامي المصري الشاب ” عمر نجيب ” بعد تعرضه لأزمة قلبية نتيجة إصابته بجلطة في القلب دخل على إثرها إحدى المستشفيات إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة .

وشيعت الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد التوحيد لمدينة العبور بالقاهرة .

وكشفت مصادر بالتليفزيون المصري أن المذيع الراحل كان يعاني من حالة نفسية سيئة عقب وفاة والدته في الأسبوع الأول من شهر يناير الماضي .

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يذكر أن عمر نجيب قدم برامج عديدة عبر شاشة التليفزيون المصري منها برنامج ” هو وهي ” وبرنامج ” حفلات محكى القلعة ” وبرنامج ” بيت العيلة ” على قناة نايل لايف .. وبعض البرامج الأخرى على قناة الأسرة والطفل بعد انتقاله لها .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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