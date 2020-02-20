وفاة إعلامي مصري شاب بعد شهر على وفاة والدته

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كتب امير فتحي في الخميس 20 فبراير 2020 12:54 مساءً - توفي صباح يوم أمس الأربعاء الإعلامي المصري الشاب ” عمر نجيب ” بعد تعرضه لأزمة قلبية نتيجة إصابته بجلطة في القلب دخل على إثرها إحدى المستشفيات إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة .
وشيعت الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد التوحيد لمدينة العبور بالقاهرة .
وكشفت مصادر بالتليفزيون المصري أن المذيع الراحل كان يعاني من حالة نفسية سيئة عقب وفاة والدته في الأسبوع الأول من شهر يناير الماضي .
يذكر أن عمر نجيب قدم برامج عديدة عبر شاشة التليفزيون المصري منها برنامج ” هو وهي ” وبرنامج ” حفلات محكى القلعة ” وبرنامج ” بيت العيلة ” على قناة نايل لايف .. وبعض البرامج الأخرى على قناة الأسرة والطفل بعد انتقاله لها .
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