بعد رانيا يوسف.. جوهرة ترقص على “بنت الجيران”

كتب امير فتحي في الخميس 20 فبراير 2020 12:54 مساءً - انضمت الراقصة جوهرة الى الفنانين الداعمين لمطربي المهرجانات في مصر بعد قرار منعهم من نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر.

فقد نشرت جوهرة مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه ببدلة رقص مثيرة وهي تتمايل على انغام اغنية “بنت الجيران” للمغنيين حسن شاكوش وعمر كمال.

كما نشرت جوهرة مقطع اخر ظهرت في بنفس البدلة وهي ترقص على اغنية عراقية في احد الملاهي.

وكان عدد من الفنانات قد اعربن عن دعمهن لمطربي المهرجانات كان منهن رانيا يوسف وايمان العاصي والذين نشرا قيديوهات ظهرن فيها وهن يرقصن على انغام “بنت الجيران”.