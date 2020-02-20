كارول سماحة تصوّر “مش هعيش” في باريس وتفاجئ جمهورها بألبوم جديد

متابعة بتجــــــــــرد: تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، في أوّل تعاون لها مع شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال فنيّة تعرض حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـAnghami Originals.

الأغنية تحمل اسم “مش هعيش” وهي كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وانتهت كارول من تسجيلها منذ أيام في مصر. وعلمنا من مصادر خاصة بموقعنا أن هذه الأغنية هي مقدّمة لألبوم جديد تعمل كارول سماحة على تجهيزه في سرية تامة على أن يبصر النور قريباً.

وأضافت مصادرنا أن كارول سماحة ستصوّر أغنية “مش هعيش” في العاصمة الفرنسية باريس تحت إدارة المخرج جاد شويري في فكرة مميّزة ستشكّل مفاجأة لجمهورها.

تجدر الإشارة إلى أن عام 2019 المنصرم شهد على طرح العديد من الأعمال الناجحة لكارول سماحة ومن بينها فيلم “بالصدفة” الذي عرض في مختلف البلدان العربية، وأغنية “بتآمن بالصدفة” الخاصة به، بالإضافة إلى كليب أغنية “انشالله”.