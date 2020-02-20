إنفوجراف.. 50 نجما عربيا في أوبريت "صنّاع الأمل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك 50 نجما عربيا ومجموعة كبيرة من مشاهير "السوشيال ميديا" والإعلام في تسجيل أحداث أوبريت "صناع الأمل"، بمناسبة الحفل الذي يقام الخميس في مدينة دبي.

واحتضنت استوديوهات "ساوند أند ميديا برودكشن" للمطرب والملحن فايز السعيد تسجيل الأوبريت، وهو من ألحان وإشراف ريد وان، ويأتي متزامناً مع حفل الدورة الثالثة من "صناع الأمل"؛ لتشكل هذه المبادرة رسالة أمل وتفاؤل من الإمارات بالقدرة على صنع التغيير الإيجابي لمجتمعاتنا العربية.

تعتبر "صناع الأمل" المبادرة الأكبر من نوعها في العالم، وتهدف إلى تكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي من صناع التغيير الإيجابي الذين يسهمون في بناء واقع أفضل في مجتمعاتهم، من خلال مشاريعهم الإنسانية التطوعية.

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وشارك أكثر من 92 ألف صانع أمل عربي في نسخة هذا العام، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

الإنفوجراف التالي يوضح أبرز المعلومات عن النجوم المشاركين في الأوبريت..



