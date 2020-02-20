مديحة الحمداني.. ظهرت مع قصي خولي سابقا، فهل هي أم طفله دون زواج؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الفنان السوري قبل ما يقارب العام قدوم طفله الأول "العميد" بشكل مفاجئ وصادم حتى لزملائه في الفن؛ إذ جاء الخبر دون إعلان خولي عن زواجه أو دخوله في علاقة حب.

وانتشرت حينها أخبار تفيد بأن علاقة غير شرعية قد جمعت خولي بفتاة تونسية تقيم ما بين دبي وأمريكا، وأنه اضطر للزواج منها بشكل سري بسبب حملها.

وتداول عدد من الجمهور حينها صورة تجمعه بفتاة قيل إنها هي والدة ابنه، لكن لاحقا تم نفي الأمر بصورة غير مباشرة، ونشرت بعض المواقع أن الفتاة التي ظهرت في الصورة مع قصي هي إحدى معجباته.

وبعد مرور عام على خبر استقبال خولي لطفله الأول، نشرت مؤخرا التونسية مديحة الحمداني عبر حسابها في إنستغرام، فيديو ظهرت فيه منهارة وكشفت من خلاله أنها تتعرض للتنمر منذ ما يقارب العام، وقالت إنها امرأة ذات سمعة جيدة وأنها إنسانة ناجحة وعملت في شركات عالمية وتعرفت على قصي خلال عملها.

ولاحظ الجمهور أن الحمداني لم تذكر في الفيديو الذي وصلت مدته إلى 6 دقائق أن قصي خولي هو زوجها، ولم تتطرق إلى موضوع الزواج بأي شكل من الأشكال، حتى أنها لم تتحدث عن انفصالهما أو إذا ما كانت هناك خلافات بينهما.

فيما رأى الكثيرون أن مديحة أكدت بشكل غير مباشر أنها لم تتزوج خولي، وذلك من خلال استخدامها بعض الكلمات مثل، تعرضت للتنمر، أنا إنسانة جيدة، أصدقائي يعلمون تفاصيل علاقتي بقصي، مشكلتي أنني وثقت بالشخص غير المناسب، وبهذه الجملة بالذات كأنها تقول إنها أحبت خولي ووثقت به وسلمته نفسها لكنه أنكرها بعد حملها ولم يعترف بها.

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وأثار هذا الفيديو حالة من الجدل الكبيرة بين الجمهور العربي، والذي انقسم ما بين المدافع عن التونسية مديحة الحمداني وتعرضها للأذى من قبل الفنان السوري، ومرورها بتجربة صعبة بعد حملها وتخلي خولي عنها وعن طفلها، وما بين الداعم للفنان السوري، منتظرين خروجه بتصريح، وأن الفيديو هذا يسيء لوالدة ابن خولي وللطفل، ويعرض الطفل لأن يبقى تحت الانتقاد، وبذلك فإن الحمداني أساءت لابنها بالدرجة الأولى.

وبجولة بسيطة في حساب الحمداني، لا يمكن مشاهدة أي صورة لها إلى جانب خولي، او حتى صورة تتحدث فيها عن مشاعر الحب أو الزواج، هذا بالإضافة لوجود صور كثيرة تجمعها بابنها فقط.

ويلاحظ من يتابع الحمداني عدم عرضها لوجه ابنها في أي صورة، فهي تصوره من الخلف دائما، وتحرص على عدم كشف تفاصيل وجهه، ربما هذا هو الأمر الذي زاد الشكوك حول أن يكون هذا الطفل هو فعلا ابن قصي خولي.

كما سبق ونشرت الحمداني صورة ظهر فيها تعليق غريب، وكأنها تلمح إلى أنها هي من تتولى مسؤولية طفلها، وأن قصي لا يهتم لأمره.

حتى اللحظة لم يعلق الفنان السوري قصي خولي على ادعائات الفتاة بل فضل التزام الصمت.