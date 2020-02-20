"نبض" والأمم المتحدة يوقعان اتفاقية شراكة

وقع “نبض”، أكبر تطبيق إخباري عربي، اتفاقية شراكة مع منظمة الأمم المتحدة، حيث تُمكّن هذه الشراكة الأمم المتحدة من نشر أخبارها على منصة وتطبيق نبض، لتصل إلى جمهوره العربي الكبير في أنحاء العالم.

وقالت السيدة هوا جيانغ، مديرة قسم الأخبار والإعلام العالمية في المنظمة: “ان الأمم المتحدة ترحب بالشراكة الجديدة مع ويف لاين ميديا، والتي من خلالها يمكننا توسيع نطاق متابعي المنظمة وتمكينهم من الوصول إلى مقالات ومقابلات وأخبار الأمم المتحدة من خلال تطبيق نبض”.

وأكدت السيدة جيانغ “أن هذا التعاون سيتيح لنا تقديم الأخبار العربية للأمم المتحدة لجمهور جديد وتزويدهم بأحدث المعلومات عن التطورات العاجلة والتحديثات الشاملة حول عمل المنظمة الذي نسعى به نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة” .

وأضافت: “تعد هذه الشراكة جزءًا من استراتيجية نبض لتعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية المرموقة وتنويع المحتوى المقدم لمستخدمي التطبيق”.

من جانبه، قال السيد مازن سنجر، رئيس الاستراتيجية التنفيذي في منصة نبض: “نحن سعداء بهذه الشراكة، والتي تأتي في إطار تفعيل استراتيجية نبض التي تهدف الى إرساء أسس التعاون مع المنظمات الدولية غير الربحية وتمكينها من الوصول الى القراء العرب عن طريق تقديم محتوى قيم عبر منصتنا، ساعين للمساهمة في مهمة واهداف منظمة الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام والامن الدولي”.

Advertisements

ويعد “نبض” من التطبيقات ذائعة الصيت في العالم العربي حيث وقع العديد من الناشرين والمؤسسات الدولية شراكات استراتيجية مع التطبيق، مستفيدين من المزايا الفورية المكتسبة بمجرد دمج محتواهم في المنصة.

وفي هذا السياق، قالت مايا مناع، رئيسة التحرير في قناة “آر تي العربية”: “يعدّ ’نبض‘ واحداً من المصادر الرئيسية لزيارات المستخدمين لموقع ’آر تي العربية‘. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حلّ تطبيق ’ نبض‘ مكان ’تويتر‘، بصفته ثاني أفضل مصدر أساسي للزيارات من وسائل التواصل الاجتماعي إلى موقعنا الالكتروني”.

قد يهمك أيضاً :