شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى ترقص على بنت الجيران دعما للمهرجانات وتعلق: بعد إذن استاذ هانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة إيمان العاصى متابعيها عبر حسابها بموقع إنستجرام، مقطع فيديو خلال رقصها على مهرجان "بنت الجيران"، لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، وذلك فى التوقيت الذى انقسم فيه الجمهور والأوساط الفنية حول قرار منع مطربى المهرجانات من العمل والذى أصدره نقيب الموسيقيين هانى شاكر يوم الأحد الماضى.

وعلقت إيمان العاصى علي الفيديو، قائلة:"سكر محلي محطوط علي كريمة ..كعبك محني والعود عليه القيمة .. بعد إذن استاذ هانى".

وكان نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر قد بدأ التصدى لمطربى المهرجانات وذلك من خلال إصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات من الغناء نهائيا، وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.

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ويأتى ذلك بعد إصدار النقيب بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأكد الفنان هانى شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من مطربي المهرجانات، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.