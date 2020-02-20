شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل: الزمالك سيفوز على الأهلى 1/2 فى مباراة السوبر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى قطبا الكرة المصرية ناديا الأهلي والزمالك في السابعة مساء اليوم الخميس، بنهائي السوبر المصرى، المقرر اقامته على ملعب محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، حيث يلتقى الفريقان بروح جديدة ، خاصة الزمالك الذى حقق بطولة كأس السوبر الإفريقية على حساب فريق الترجى التونسى وفاز عليه بنتيجة 2/1 .

وتوقع المنتج جمال العدل ، المعروف بزمالكاويته الشديدة، فوز نادى الزمالك بنتيجة 2/1 على غريمه التقليدي النادى الأهلى في مباراه نهائي السوبر.

جمال العدل يشارك في السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "100 وش" للنجمة نيللى كريم،من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، وإخراج كاملة أبو ذكرى، ويشارك في بطولته آسر ياسين، وميدو عادل، وشريف الدسوقى، ومجموعة من النجوم، كما يقدم مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا، تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته كل من حلا شيحة، وجومانا مراد، سلوى عثمان، بيومى فؤاد، خالد أنور، عبير صبرى، خالد سرحان، وآخرين.