شكرا لقرائتكم خبر عن الصدفة تجبر فتاة على "تحدى" ليدى جاجا فى أداء أغنية Shallow .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من 22 مليون مشاهدة، حققها فيديو لشارلوت أوبيرى مغنية من لندن، وهى تغنى أغنية Shallow، للمغنية العالمية ليدى جاجا، حيث بدأت القصة مع المصور لكيفين فريش ووتر، الذى يعرف بأنشطته على مواقع التواصل الاجتماعى من خلال نشر العديد من المقاطع المصورة المثيرة التى يقوم بتصويرها فى الشوارع.

كيفين فريش ووتر سار في أحد محطات مترو الأنفاق، وهو يحمل مايك، وبدأ في غناء الأغنية و شارلوت أوبيرى تقترب منه، فتدارك الموقف في لحظات قليلة، وتبدأ في التفاعل والغناء معه، وما هي إلا لحظات أخرى حتى يكتشف أن لديها صوت ساحر مميز.

الفيديو حقق أكثر من 22 مليون مشاهدة عبر موقع تويتر، حيث أثار صوتها اعجاب رواد الموقع، وأشادوا به، وطالبوا بأن تغنى وتقدم المطربة المزيد من الأغانى.

وعلق أحد المتابعين، قائلا: "يجب على ليدي جاجا العثور على هذه السيدة لأنها تستطيع أن تغنى"، فيما وصف بعضهم المغنية بأنها جميلة وشعرها مدهش.

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ونجحت الأغنية الشهيرة فى خطف جائزة الأوسكار كأفضل أغنية فى الدورة السابقة عام 2018، بعد أن خطفت الأجواء بالأداء الذى قدمه الثنائى أمام الملايين.

وحققت الأغنية المركز الأول في 21 دولة، وحصلت على أكثر من 2.3 مليار استماع ومشاهدة فى جميع التطبيقات، وتعتبر أيضًا أكثر أغنية حصلت على جوائز بالتاريخ، من ضمنها جائزة Grammy وجائزة Oscar.