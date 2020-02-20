بالفيديو – سعد الصغير يهاجم قرار هاني شاكر بطريقة غريبة

متابعة بتجــــــــــرد: عارض عدد كبير من الفنانين سواء المطربين أو الممثلين، قرار الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بإيقاف مطربي المهرجانات عن الغناء وعدم إعطائهم تصاريح بذلك، حيث نشر العديد منهم على صفحاتهم بمواقع التواصل منشورات سجلوا فيها اعتراضهم على القرار، أو في لقاءات تليفزيونية في البرامج الحوارية.

ووجه الفنان سعد الصغير خلال لقائه ببرنامج “عرب وود” المذاع على قنوات روتانا، رسالة نارية إلى الفنان هاني شاكر يعترض فيها على قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء.

حيث قال: “أتمنى أن يرد النقيب هاني شاكر على سؤال واحد في حالة تنفيذ قراره بمنع هؤلاء من الغناء “هيروحوا فين”.

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عارض عدد كبير من الفنانين سواء المطربين أو الممثلين، قرار الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بإيقاف مطربي المهرجانات عن الغناء وعدم إعطائهم تصاريح بذلك، حيث نشر العديد منهم على صفحاتهم بمواقع التواصل منشورات سجلوا فيها اعتراضهم على القرار، أو في لقاءات تليفزيونية في البرامج الحوارية.

ووجه الفنان سعد الصغير خلال لقائه ببرنامج “عرب وود” المذاع على قنوات روتانا، رسالة نارية إلى الفنان هاني شاكر يعترض فيها على قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء.

حيث قال: “أتمنى أن يرد النقيب هاني شاكر على سؤال واحد في حالة تنفيذ قراره بمنع هؤلاء من الغناء “هيروحوا فين”.