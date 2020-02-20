متابعة بتجــــــــــرد: عارض عدد كبير من الفنانين سواء المطربين أو الممثلين، قرار الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بإيقاف مطربي المهرجانات عن الغناء وعدم إعطائهم تصاريح بذلك، حيث نشر العديد منهم على صفحاتهم بمواقع التواصل منشورات سجلوا فيها اعتراضهم على القرار، أو في لقاءات تليفزيونية في البرامج الحوارية.
ووجه الفنان سعد الصغير خلال لقائه ببرنامج “عرب وود” المذاع على قنوات روتانا، رسالة نارية إلى الفنان هاني شاكر يعترض فيها على قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء.
حيث قال: “أتمنى أن يرد النقيب هاني شاكر على سؤال واحد في حالة تنفيذ قراره بمنع هؤلاء من الغناء “هيروحوا فين”.
عارض عدد كبير من الفنانين سواء المطربين أو الممثلين، قرار الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بإيقاف مطربي المهرجانات عن الغناء وعدم إعطائهم تصاريح بذلك، حيث نشر العديد منهم على صفحاتهم بمواقع التواصل منشورات سجلوا فيها اعتراضهم على القرار، أو في لقاءات تليفزيونية في البرامج الحوارية.
ووجه الفنان سعد الصغير خلال لقائه ببرنامج “عرب وود” المذاع على قنوات روتانا، رسالة نارية إلى الفنان هاني شاكر يعترض فيها على قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء.
حيث قال: “أتمنى أن يرد النقيب هاني شاكر على سؤال واحد في حالة تنفيذ قراره بمنع هؤلاء من الغناء “هيروحوا فين”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو – سعد الصغير يهاجم قرار هاني شاكر بطريقة غريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.