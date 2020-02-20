هذا ما حققته أغنية عبد المجيد عبد الله “حن الغريب” في أسبوع!

متابعة بتجـــــــــرد: يحصد الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله نجاح أغنيته الجديدة “حن الغريب” التي طرحها مؤخراً عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وتجاوز فيديو الأغنية حاجز الستة ملايين مشاهدة بعد أسبوع على إطلاقه عبر قناة عبد المجيد عبد الله الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وكان عبد المجيد عبد الله اسعجل إصدار الأغنية بعد أن قامت جهات بتسريبها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فعمد على إزالة الروابط الغير رسمية عن الإنترنت بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات وطرح النسخة الأصلية للأغنية بشكل رسمي.

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الأغنية من كلمات فهد المساعد، ألحان عبد الله الشهري (مبهم)، توزيع عصام الشرايطي.