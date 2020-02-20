محمد عساف يبدع مجدداً بالعراقي.. “شهالحلاوة”

متابعة بتجـــــــرد: طرح النجم الفلسطيني محمد أغنية جديدة باللهجة العراقية بعنوان “شهالحلاوة” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وذلك بالتعاون مع شركة “بلاتينوم ريكوردز”.

الأغنية كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود، وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنيتي “مكانك خالي” و”بصراحة” اللتين أطلقهما محمد عساف في العامين الماضيين، وحققتا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وفور طرح الأغنية، تصدر هاشتاج “محمد عساف” قائمة الأعلى تداولاً على “تويتر” في الإمارات، المملكة العربية السعودية، الكويت، المغرب وعدد من البلدان العربية.

جمهور عساف تداول الأغنية بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي حيث انهالت التعليقات المباركة له على هذا العمل الفخم، فاتفق الأغلبية على أنه يُبدع في تقديم الأغنية العراقية بأسلوب خاص وبعيد عن الأغاني المستهلكة.

كما كان لافتاً اللوك الجديد الذي ظهر به “عساف”، ما اثار اعجاب محبيه.