إيغور يعتذر عن صورة غير لائقة

متابعة بتجــــــــرد: اعتذر لاعب الشارقة البرازيلي إيغور كورنادو عن صورة اعتبرها غير لائقة ولا يجدر نشرها على المستوى العام.

وقال كورنادو في فيديو توضيحي بثه مساء اليوم على حسابه الشخصي في إنستغرام: “في الاستراحة بعد التمرين، صديقي أخذ لي صورة وكانت مزحة سيئة مني معه. كان يحب ألا تنشر وخرجت بشكل سلبي، وأنا أقدم اعتذاري عنها، واحترم الناس هنا في الإمارات وفي الدوري كذلك”.

وتداول عدد من المتابعين في السوشال ميديا الصورة المسربة والمجهولة المصدر بكثافة، وتباينت الآراء حولها، لا سيما بعد نشر التوضيح من قبل البرازيلي.

وحمل عدد من المتابعين الشخص الذي صوره المسؤولية، طالبين منه عدم التصوير في تلك الوضعية، وبين من يرى أن الخطأ تمثل في تسريب الصورة ونشرها على المستوى العام، مشيرين إلى أن اللاعب معروف عنه الأخلاق العالية والسلوك الحسن ولم يبدر منه أي تصرف غير مسؤول طوال الموسم الماضي.

ويقضي كورنادو حالياً فترة استشفاء من إصابة ألمت به في يناير الماضي، ويتوقع أن يعود في مواجهة اتحاد كلباء السبت المقبل لحساب جولة ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة على ملعب نادي الإمارات في رأس الخيمة.