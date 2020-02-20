بالصورة- ريتا حايك تطل بلوك جديد في “من الآخر”

تشارك الممثلة ريتا حايك في السباق الرمضاني بمسلسل يحمل عنوان “من الآخر”، حيث تنافس بشخصية جديدة تدعى “ياسمين” محامية أحوال شخصية.

في نفس السياق، لجأت “حايك” لتغيير اللوك الخاص بها من أجل دورها بعملها الدرامي الجديد، حيث قصدت مصفف شعر المشاهير جورج المندلق الذي قام بتغيير لونه الى البني الفاتح ونشر صورة من اللوك النهائي.

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مسلسل “من الآخر” المقرر عرضه في رمضان 2020 بطولة ريتا حايك، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، معتصم النهار، مازن معضم، سينتيا صامويل، هيام أبو شديد وغيرهم. إنتاج صبّاح إخوان.

وتدور فكرته ضمن إطار دراميّ إجتماعيّ تبدأ قصّته بنهاية علاقة وبداية أخرى في حالة غريبة تجمع الشخصيّات الثلاث وسط وضع عائليّ صعب يتحكّم بالجميع. وهو من كتابة أياد ابو الشامات الذي أنهى كتابة المُسلسل الذي سيُخرجه شارل شلالا.

كما تعاقدت شركة الصبّاح مع الفنان ادهم نابلسي لغناء شارة “من الآخر”.