خاص- افتتاحية برنامج هشام حداد تثير الجدل

أثارت افتتاحية حلقة “لهون وبس” الذي يقدمه هشام حداد عبر شاشة LBCI جدلاً على مواقع التواصل، وذلك بعدما انطلقت الحلقة مساء الثلاثاء الفائت حيث قام هشام بالترحيب بالمشاهدين وهو يتحدث باللغة الاسبانية، مشيراً وفي معرض رده على جاد بو كرم المعروف بـ OHMYJAD حول السبب الذي جعله يبدأ حلقته باللغة الاسبانية، ليردّ “حداد” ان كل يوم بات اللبناني يسمع ان الوضع الاقتصادي في لبنان اصبح شبيهاً بالوضع الاقتصادي في فنزويلا.

هذا المقتطف من الحلقة لم يمر مرور الكرام، حيث علّق عليه أحد الاشخاص من الجنسية الفنزويلية وهو مقيم في لبنان ويدعى Jeber Barreto باللغة الاسبانية بالقول: “المقدم اللبناني هشام حداد يعلّق على سبيل المزاح، إنه سيجعل برنامجه يتحدث بالإسبانية لأن كما يبدو لبنان مثل فنزويلا في اقتصاده” منهياً بالقول:”شافيز ومادورو، جعلوا منا مرجعاً للتأخير العالمي”.

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هذا التعليق لفت رواد مواقع التواصل الذين راحوا يمازحون هشام حداد الذي بدوره كتب ممازحاً “لبنان صار متل فنزويلا رسميا ولهون وبس وصل للعالمية”.

نذكر ان هشام حداد يتحضر ليطل عبر قناة “لنا” السورية في برنامج ترفيهي منتصف شهر آذار المقبل. وانطلقت برومو البرنامج وفيها يجلس “حداد” بين مجموعة من أصدقائه وهو يلعب الطاولة، معلناً عن إستعداده للسفر إلى الشام. ليشتري بطاقة سفر إلى سوريا ويدفع سعرها بالعملة السورية وينطلق نحو الباص.

كما ويستمر في اطلالته على شاشة LBCI ضمن برنامج “لهون وبس”.