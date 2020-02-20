هاري ستايلز يكرم حبيبته السابقة الراحلة كارولين فلاك بهذه الطريقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كرم المغني البريطاني العالمي هاري ستايلز، البالغ من العمر 25 عاما حبيبته السابقة الراحلة كارولين فلاك، أثناء مشاركته في حفل توزيع جوائز BRITs ليلة الثلاثاء الماضية.

وقام المغني بتكريم كارولين من خلال فعلين اثنين، الأول هو وضع وِشاح صغير لونه أسود كالبروش عند منطقة الصدر عندما وقف على سجادة الحدث الحمراء والتقط الصور أمام عدسات الصحافة؛ إذ كان يرتدي حينها بدلة مارونية اللون بتوقيع علامة غوتشي، طغى عليها لمسة أنثوية بلون الكنزة الصوفية التي نسقها أسفلها، والتي كانت باللون البنفسجي، فضلا عن ستايل "ياقة الجدات" للقميص الذي ارتداه أيضا، ناهيك عن حذاء الفتيات الذي انتعله، وزين نفسه بالإكسسوارات البنّاتية.

لم تكن هذه هي اللفتة الوحيدة التي قدمها ستايلز لحبيبته المنتحرة كارولين، ففي أثناء الحدث، بدل المغني الشاب إطلالته المارونية بأخرى صفراء، فارتدى بدلة أخرى تكونت من ثلاث قطع لونها أصفر كناري بتوقيع مارك جاكوبس، ووضع لمسة أنثوية على إطلالته، ألا وهي لف عنقه بوشاح حريري بنفسجي بعقدة "البوسي بو"، كما كرم فلاك بوضع بروش صغير عند منطقة الصدر بعبارة Treat People With Kindness أي "عامل الناس بلطف".

صحيح بأن إحدى أغاني هاري الجديدة تحمل الاسم ذاته، ولكنها تماشت مع رسالة كارولين التي تركتها على حسابها في إنستغرام قبل انتحارها، والتي كانت "في عالم يمكنك أن تكون أي شيء، كن لطيفا"، كما أنها تماشت مع مزاج السوشال ميديا منذ إعلان انتحار فلاك؛ إذ أطلق الناس منذ رحيلها هاشتاغ #bekind أي #كن_لطيفا.

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جاء انتحار كارولين صادما على المعجبين وزملائها المشاهير أيضا، ومنذ إعلان نبأ انتحارها، أخذوا ينشرون رسالتها عن معاملة الناس بلطافة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بمن في ذلك حبيبها "لويس بورتون".

وإلى جانب المشاهير، قامت علامة InTheStyle بطِباعة تلك العبارة على تيشيرتات من أجل بيعها ورصد عوائدها لدعم مؤسسة Mind الخيرية التي تدعم الصحة العقلية.

يذكر أن مقدمة البرامج الإنجليزية كارولين فلاك، أزهقت حياتها يوم السبت الماضي في منزلها الواقع في ستوك نوينغتون بإنجلترا، وذلك في منتصف محاكمتها بتهمة التعدي على حبيبها لويس بورتون.