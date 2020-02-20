الممثلة الإسرائيلية ميتال دوهان: انفصلت عن آل باتشينو لأنه عاجز وبخيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من شهرة النجم الأمريكي والممثل الحائز على جائزة الأوسكار آل باتشينو، إلا أن شهرته تلك لم تكن كافية لإنقاذ علاقته التي استمرت عامين بالممثلة الإسرائيلية ميتال دوهان، التي تحدثت مؤخرا عن فارق السن الكبير بينهما بالإضافة إلى "حرصه على المال".

وكانت ميتال دوهان 40 عاما، قد أكدت نبأ انفصالها عن آل باتشينو 79 عاما في مقابلة صحفية، وعززت ذلك التوجه بسبب فارق العمر بينهما والذي يصل إلى 39 عاما.

وقالت دوهان في حديثها إلى مجلة "لايشا" الإسرائيلية بعد عامين من المواعدة: "من الصعب أن تكون مع رجل عجوز جدا، حتى لو كان آل باتشينو، حاولت أن أنكر ذلك، لكنه الآن رجل مسن بالفعل".

وأضافت ميتال: "مثلت الفجوة العمرية صعوبة بالغة، نعم.. حاولت أن أنكر ذلك، لكنه الآن رجل مسن بالفعل، لأكون صادقة.. حتى مع كل حبي، لم أكن قادرة على الاستمرار في الأمر"، كما لفتت ممثلة "ويدز" أنّ أسطورة الشاشة لم يكن يمطرها بالهدايا كما كانت تتوقع.

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وأوضحت الممثلة أن آل باتشينو لم يكن سخيا، بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بتقديم الهدايا، وأضافت أن آل باتشينو، الذي تقدر ثروته بـ 180 مليون دولار، كان يشتري لي الزهور فقط.

وتابعت: "كيف يمكنني أن أقول بأدب إنه لا يحب إنفاق المال؟"، وذلك عندما سُئلت عما إذا كانت قد تلقت هدايا باهظة الثمن من الممكن أن تترك لها ذكرى في علاقتها بنجم "ذا ايرشمان".

وعلى الرغم من المشاعر المتضاربة الآن، فإن دوهان متفائلة بأن بإمكانهما الحفاظ على صداقتهما، قالت: "لقد خضت علاقة اتسمت بالمشاكل معه وتركته مؤخرا، لكن بالطبع أنا حقا أحبه وأقدره، وكنت سعيدة لوجودي معه عندما احتاج لي، سعيدة لأن هذه العلاقة حدثت بيننا، وآمل أن نبقى صديقين حميمين".

فيما لم يعلق النجم الكبير حتى الآن على أمر الانفصال، أو عن تصريحات الممثلة الإسرائيلية بشأنه، في الوقت الذي ينتظر فيه محبوه عودته إلى الشاشة الفضية قريبا.

ولآل باتشينو قائمة طويلة من العاشقات السابقات، وهو والد لثلاثة أولاد منهم توأمان يبلغان من العمر 18 عاما هما أوليفيا وأنطون من زوجته السابقة بيفرلي دانجيلو، وابنته جولي ماري 30 عاما.