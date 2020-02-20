الفنانة غادة رجب تروي كواليس قصة حبها

في أول ظهور لهما بعد زفافهما، حلت الفنانة غادة رجب وزوجها الشاعر عبد الله حسن، مساء الأربعاء، ضيفين على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc.وتحدث الثنائي عن قصة ارتباطهما ثم زواجهما، وكواليس التحضير لحفل الزفاف، فقالت غادة رجب إنهما التقيا خلال مشاركتهما في برنامج "مفيش مشكلة خالص" الذي كان يقدمه الفنان محمد صبحي على شاشة cbc، حيث كان عبد الله يكتب الأشعار والأغاني الخاصة ببعض الحلقات، فتعاون معها في أحد الأغنيات لأول مرة، وأبدت إعجابها حينها بكلمات تلك الأغنية التي قُدمت بعنوان "نصي التاني".

ولفت عبد الله حسن إلى أنها تبادلا أرقام هواتفهما، وخرجا سويًا أكثر من مرة، ثم طلبها لتشاركه في إحدى حفلاته بدار الأوبرا المصرية، كما دعا أسرته وأسرتها، وتلاقت الأسرتين في الحفل، وأعجبت أسرة الشاعر المصري بغادة رجب فقرر أن يتقدم لخطبتها رسميًا.

حفل زفاف غادة رجب وتفاصيل تغيير الخطة المقررة له

وعن كواليس التحضير لحفل الزفاف، أكدت المطربة المصرية غادة رجب أنها وزوجها كانا ينويان الاكتفاء بحفل عائلي صغير، إلا أن الأمر أثار أزمة من قبل والدتها، التي كانت تتمنى أن تقيم ابنتها حفلًا كبيرًا تجمع فيه كل المقربين منها، لكنهما حاولا إقناعها برأيهم، إلا أن صديق عبد الله حسن أصّر على إهدائه حفل الزفاف لذي ضم عدد كبير من النجوم والمقربين من كل منهما.

أبرز حضور زفاف غادة رجب

واحتفلت غادة رجب وعبد الله حسن بزفافهما يوم 6 يناير الماضي، بشكل مفاجئ وسط حضو عدد من النجوم من بينهم الفنانة رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز وبوسي شلبي وميرفت أمين وأخرين.

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يذكر أن المطربة غادة رجب قد بدأت مسيرتها الغنائية في طفولتها ببداية التسعينيات وحققت شهرة في تلك الفترة أيضًا خاصة عند غنائها "لماذا" من ألحان الفنان كاظم الساهر، ولها عدة أعمال غنائية شهيرة مثل "أوقات بحن" و آخرها أغنية "ناويالك".

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