شاكيرا تحتفي مجدداً بأغنية "Chantaje"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت النجمة العالمية شاكيرا التحدي الجديد عبر حسابها الخاص على "إنستغرام". وهي تُقلِّد من خلاله رقصة تشامبيتا الافرو كولومبية، المستوحى من الرقصة التي قدمتها خلال حفلها الشهير في "السوبر بول"، حيث تفاعل المتابعون مع أدائها بشكلٍ مُلفِت.



إلا أن صفحتها على الموقع عاشت صخباً جديداً مع احتفالها بتحقيق أكثر من 2.5 مليار مشاهدة، عبر YouTube بأغنيتها Chantaje التي قدمتها مع النجم العالمي مالوما، منذ العام 2016.