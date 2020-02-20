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""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت النجمة العالمية شاكيرا التحدي الجديد عبر حسابها الخاص على "إنستغرام". وهي تُقلِّد من خلاله رقصة تشامبيتا الافرو كولومبية، المستوحى من الرقصة التي قدمتها خلال حفلها الشهير في "السوبر بول"، حيث تفاعل المتابعون مع أدائها بشكلٍ مُلفِت.
إلا أن صفحتها على الموقع عاشت صخباً جديداً مع احتفالها بتحقيق أكثر من 2.5 مليار مشاهدة، عبر YouTube بأغنيتها Chantaje التي قدمتها مع النجم العالمي مالوما، منذ العام 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر شاكيرا تحتفي مجدداً بأغنية "Chantaje" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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