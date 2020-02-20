إليسا تبكي تأثراً بـ"قهوة الماضي"

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا أنها بكت تأثراً خلال تسجيل أغنيتها الجديدة بعنوان "قهوة الماضي". وهي إحدى أغنيات ألبومها المُتوقع إطلاقه في شهر مايو المقبل، وهو ما تفاعل معه رواد مواقع التواصل، وبينهم ملحن الأغنية محمد رحيم الذي أعاد نشر تغريدتها التي جاء فيها: "ما فيي أوصف هالإحساس اللي جامع أجمل كلام من سهام الشعشاع مع لحن محمد رحيم اللي حافظلي صوتي بتفاصيلو. كتير متشوّقة تسمعوا الغنية".

وكانت "الشعشاع" قد زفّت خبر تعاونها الجديد مع إليسا عبر صفحتها الخاصة على تويتر منذ شهر مايو في العام الماضي، حين كتبت في صفحتها الخاصة: "مابيني وبين إليسا مسلسل حيااااة والعراب محمد رحيم". وهو ما رد عليه رحيم آنذاك بتعليقٍ على تغريدتها: "ربنا يخليكي ويبارك فيكي يا اميره الشعراء".

ذلك بعدما كتبت: "وأخيرا تم الاتفاق مع إليسا على أول اغنية لبنانية في الألبوم... اذا سنشرب قهوة الماضي التي اعدها لنا المبدع محمد رحيم مين جاهز يشرب اطيب فنجان قهوة مع إليسا".



ورد "رحيم على إليسا": "مش هقول الشغل معاكي هقول في متعه اسمها اني اسمع لحن من الحاني بصوتك الفريد واحساسك إللى مفيش زيه في العالم وبالنسبه للشاعره المبدعه سهام شعشاع شهادتي فيها مجروحه هذه الرائعه ولا ننسى كميل خوري إللى عامل توزيع مبهر وكله ابداع.