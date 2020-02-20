شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتصدر الأعلى استماعا ومبيعا على "I tunes" في الوطن العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر ألبوم "سهران" للنجم الكبير عمرو دياب، قائمة الأعلى استماعاً، ومبيعاً في العالم العربي، حيث أعلنت الصفحة الرسمية لجائزة "ميوزيك أوورد" العالمية، عبر موقع "تويتر"، تصدّر الألبوم مبيعات متجر "أي تيونز" الإلكتروني على مستوى الوطن العربي.





وكتبت الصفحة: "لدى عمرو 4 من أفضل 5 ألبومات على iTunes Egypt ، بما في ذلك "سهران" في المرتبة الأولى ، و "كل حياتي" في المرتبة الثالثة ، و "معدي الناس" في المرتبة رقم 4 ، كما يحتل حاليا 8 من أفضل 10 أغنيات على أي تيونز مصر.



عمرو دياب

وتابعت الصفحة:"عمرو دياب ظاهرة وهو أيضًا الأكثر استماعا على أنغامي والأكثر استماعا لفنان عربي على "سبوتيفي" حول العالم.

وفي عام 2016 ، تم تكريم عمرو من جينيس ريكوردز لفنان العربي ، حيث فاز بمعظم جوائز الموسيقى العالمية خلال مسيرته الناجحة بشكل كبير والتي تمتد إلى ما يقرب من 4 عقود.

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و وفجر الهضبة عمرو دياب مفأجاة فى ألبومه الجديد سهران، حيث تعاون لأول مرة مع ابنته جانا فى تلحين وغناء أغنية بعنوان "جميلة"، وقدمت مقطع باللغة الإنجليزية بها، وهى من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب.

وتعاون عمرو دياب فى الألبوم مع الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وتركي آل الشيخ، ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيي وشريف بدر وعزيز الشافعى.

وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمى للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة على مدار الصيف الماضى 6 أغانٍ بشكل منفرد، وهم "أول يوم فى البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".