شكرا لقرائتكم خبر عن معجبة لأحمد إبراهيم فى حفل بالكويت: إنت زوج أنغام صح.. يا بختك فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، فى مقطع فيديو طريف، أثناء حضوره حفلها ضمن احتفالات اليوم الوطني بالكويت، خلال سؤال أحد المعجبات له وهو جالس بالحفل تقول له :"لو سمحت أنت زوج أنغام صح؟.. يا بختك فيها".

وكانت أنغام قد تألقت في الحفل، حيث نشرت العديد من مقاطع الفيديو والصور عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة عليها " سعدت بمشاركتي في احتفال محافظة الاحمدي باليوم الوطني الكويتي بحضور اكثر من ٢٠،٠٠٠ فرد من جمهوري الغالي الكويتي.. كل عام و انتم بخير و الف شكر للشيخ فواز الحمد الصباح محافظ الأحمدي و فريق المحافظة على حسن استقبالكم".





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كما ستلتقي انغام جمهورها الكويتي مرة أخرى، مساء اليوم الخميس، وذلك من خلال حفلها الغنائي المقام خلال فعاليات مهرجان هلا فبراير 2020، ومن المقرر أن يقام الحفل بمشاركة الفنان عبد الله الرويشد، وذلك على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

من ناحية أخرى، تواصلت ”الخليج 365”، مع المطربة أنغام بعد ما كشفت فى حفلها الذى أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الحب، للتعليق عن حالتها الصحية، وأنها مصابة بمرض مزعج فى الجيوب الأنفية، موضحة طبيعة هذا المرض وقالت: "أنا عندى حساسية ضد الروايح والأتربة بتقفللى الجيوب الأنفية فبلاش تبشروا عليا بحاجة وحشة.. الحساسية دى وقت ما بتجيلى مش بتخلينى أعرف أغنى.. وبتيجى بين المواسم.. قبل كدا اتقال إن عندى مرض السرطان ودلوقتى مرض غامض والنبى بلاش تبشروا عليا.. كل الموضوع إنه حساسية فى مناخيرى بتزعجنى".