شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة مهاجما حمو بيكا: مجرم وعار على البشرية قبل الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الشاعر الغنائى أمير طعيمة مغنى المهرجانات حمو بيكا، مؤكدا أنه مع منعه من الغناء وإيقافه إضافة إلى رفع دعاوى قضائية ضده بسبب كلمات أغانيه البذيئة، واصفا إياه بالمجرم والعار على البشرية قبل الفن، فى حين طالب بإعطاء الفرصة لبعض مطربى المهرجانات لمن يمتلكون صوتا جيدا مثل عمر كمال وحسن شاكوش.

وكتب طعيمة عبر حسابه بموقع "فيس بوك" "مكنتش هقول رأيى فى الهوجة بتاعة المهرجانات لأنى شايف كل الآراء مكررة سواء اللى مع أو اللى ضد وشايف إنى أستفيد بوقتى فى حاجة أهم، لحد ما شفت البوست المرفق ومش قادر ما اعلقش".

Advertisements

وتابع "فكرة تعميم "المنع" على الجميع فيها ظلم للبعض، اللى أخطائهم قليلة ياخدوا فرصة ونقومهم ولو غلطوا يبقى العقاب تدريجى، خاصة اللى عندهم أصوات كويسة زى عمر كمال وشاكوش، أما اللى زى الكائن ده وكل من شارك فى الأغانى دى، فأنا مع المنع والإيقاف وكمان رفع دعاوى قضائية لأنه مجرم وعار على البشرية قبل الفن".



امير طعيمة

وأضاف "اللى هتقروه ده لا ليه صلة باختلاف أذواق ولا تنظير ولا حرام وحلال. دى سفالة وقلة أدب.. آخر حاجة: لو واحد مش دكتور وفاتح عيادة بيكسب منها لما بتوفقه عن العمل إنت مش بتقطع عيشه، إنت بتصحح وضع خاطئ وبتحمى الناس من شره".

وأثار قرار نقابة الموسيقيين برئاسة هانى شاكر بمنع أغانى المهرجانات جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض للقرار، الأول يرى أن حل الأزمة ليست بالمنع لكن باحتوائهم عن طريق إحدى شعب نقابة الموسيقيين وإرشادهم بالبعد عن الإسفاف، والثانى يؤيد منعهم لما تحتويه أغانيهم من كلمات وصفوها بالدعوة إلى شرب المخدرات والبلطجة والتحرش وزنا المحارم.