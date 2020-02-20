شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر خناقات الفنانين على سوشيال ميديا.. آخرها محمد رمضان وأحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما كان نجد أن الفنانين يحرص بنشر صور من أحدث أعمالهم، أو ذكرياتهم أو حتى حياتهم الشخصية، لكن في الفترة الأخيرة بعض تلك المنشورات تحولت لـ "خناقة" بين الفنانين والفنانات مع بعض، في السطور التالية نبرز لكم أهم "خناقات النجوم مع بعض التي أثارت جدلا على السوشيال ميديا".

أصالة وأحلام:

منذ الأيام الماضية، حرصت الفنانة أحلام، على تهنئة الفنانة أصالة بعيد ميلادها، متناسية الخلاف الذى وقع بينهما من قبل وبادرت بالصلح، حكاية هذا الخلاف بدأ عندما هنأت أحلام أصالة بأغنيتها "بنت أكابر"، ولم ترد الأخيرة على تهنئتها، ثم حذفت أحلام تغريده التهنئة.





وعاد الخلاف مجددا بينهما هذه الأيام، وأشتعلت الأزمة بين الفنانتين نتج عنه قيام أحلام بحظر " بلوك" أصالة على تويتر وإثارة الجدل بين متابعى كل من المطربتين.

أصالة وأنغام:

كانت الفنانة أصالة هاجمت، الفنانة أنغام، في العام الماضى، بسبب زواجها من أحمد إبراهيم، المتزوج من ابنة شقيقة زوجها طارق العريان، في عدة لقاءات تليفزيونية من قبل، كان أبرزها خلال استضافتها في برنامج "توأم روحي" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان.





ووصفت "أصالة" المطربة أنغام أثناء اللقاء بـ"خرابة البيوت"، قائلة: "مش طايقة أنغام، وعندي شعور مش لطيف تجاهها، وسقط الاحترام"، مضيفة: "ما عندي مبررات الأشياء الغلط، ومنها خراب البيوت.

محمد سامى ونسرين أمين:

"نسرين أمين ممثلة درجة خامس".. بهذا التعبير، وصف المخرج محمد سامى، الفنانة نسرين أمين، والتى عملت معه فى مسلسل "الأسطورة" للنجم محمد رمضان عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا وقتها، إلا أن المسلسل، والذى كان يضم عدة نجمات، لم يمر مرور الكرار، حيث شهد العديد من الخلافات من بينها ياسمين صبرى والمخرج محمد سامى.

كما نسرين لجأت إلى صحفتها للرد على تصريحات المخرج محمد سامى، ولكن دون أن تذكر اسمه، حيث قالت نسرين بطريقة ساخرة "الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور.. الحمد لله على نعمة القبول.. الحمد لله على نعمة الشكل الجميل (نسبى وأذواق).. الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالى من أى بلطجة أو قضايا مريبة.. الحمد لله على نعمة الموهبة اللى الجمهور بس هو اللى يحكم عليها عشان مش عايزة حد يزعل منى.

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محمود العسيلى وسامو زين:

سخر المطرب محمود العسيلي من قيام المطرب سامو زين من لعب دور "البلطجي" في مسلسل عبدة فتوة، وبدأت الأزمة بنشر العسيلي لتغريدة على موقع "تويتر" قائلاً "نفسي أكتب تويتة عن المغني اللي طلع في دور بلطجي"، ليرد سامو زين على حسابه على موقع تويتر، "في شخص بيقول على نفسه فنان وهو أراجوز لسة شايف التويته بتاعته أحب اقله، إزاي تتكلم عن استاذك"، وانتهت الأزمة بنشر العسيلي لتدوينه ساخرة: "أستاذي ومعلمي.. أنا آسف إن التويته بتاعتي ضايقت حضرتك، وإن شاء الله المسلسل يكسر الدنيا وياخد أحسن مسلسل كوميدي السنه دي".

وأخيراً محمد رمضان وأحمد فهمى:

بعد قرار ايقا الطيار أشعل محمد رمضان الأمور مرة أخرى بنشره صورة له بالمستشفى مع تعليق "الدكتور اللى صورنى وقفوه مدى الحياة" في سخرية منه لقرار إيقاف الطيار، لاقى محمد رمضان انتقادات لاذعة على صفحات الفيس بوك في وسط هذه الأجواء ظهر الفنان أحمد فهمى وسخر من محمد رمضان عندما قام بالرد على صورة محمد رمضان المتداولة من المستشفى وقال "الدكتور اتوقف ليه.. صور له البواسير ولا ايه ".