حوار| داليا مصطفى: "في ستات جبارة زي الرجالة.. ولا أقبل الخيانة مثل قسمت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قالت الفنانة داليا مصطفى إن شخصية "قسمت" التي جسدتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" شخصية طبيعية، ولكن تعرضها للخيانة من زوجها وأزمة عدم حملها، دون أن تبوح ما بداخلها، حولها إلى هذا الشكل، لكنها ليست مريضة بالأساس.

وأضافت مصطفى، في حوار مع الخليج 365، أجرى خلال مشاركتها في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، أن الكبت يحدث "بلاوي"، مشيرة إلى أنها التقت سيدات بهذا الشكل في الحياة.

وأشارت إلى أن أحبت شخصية قسمت، لأن الدور كان مكتوبا بشكل جيد، موضحة في الوقت نفسه أنها في الحقيقة ليست قسمت، ولم تتعرض لموقف الخيانة، وإذ حدث فلن تستمر في العلاقة، فما الذي يجبرها على ذلك!

ولفتت داليا إلى أنه في الوقت الحالي ليس الرجل فقط ظالما، مشيرة إلى أن رأت "ستات جبارة" في علاقاتهم أيضا. وأوضحت أنها لم تقلق من البطولة الجماعية في المسلسل.

وعن أن المسلسل 45 حلقة وعرض على مدار أكثر من شهرين، قالت إن ذلك لم يؤثر على المتابعة، بل أنها زادت مع تتابع الحلقات، وهذا راجع لقوة السيناريو، موضحة أن هناك مسلسل 60 حلقة لا تريد ان ينتهي، وآخر 30 حلقة تشعر معه بالملل.

لكنه في الوقت نفسه، أضافت أنها تتمنى أن تكون المسلسلات عدد حلقاته قليلة مثلما كان يحدث قديما، مشيرة إلى أن عدد الحلقات الكثيرة هو تقليد للدراما التركية والهندية والمكسيكية وغيرها.

وعن سبب غيابها السينمائي، قالت إن ما يعرض علي في السينما لا يعجبها، مشددة على أنها لا تنزل للمشاركة في فيلم يقلل منها.

وأضافت أن ظهورها في الدراما ليس كثيرا، بمعدل عمل كل عام، مضيفة أن رغم أن الجمهور نساي، لكنها لا تخاف من ذلك، ويسعدها أن يلتقيها ويشيد بدور لها.

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وأوضحت أنها حتى الآن لم يعرض عليها أي دور للمشاركة في رمضان المقبل، مشيرة إلى أن ما يعرض عليها ليس كثيرا، كما أنها تنتقى منه ما تراه مناسبا.

وأشارت داليا مصطفى إلى أنها تتمنى العمل مع زوجها شريف سلامة، لكن لم يعرض عليهما عمل مشترك، مضيفة: "ليس لدي شرط أن نظهر ونحن نحب بعضنا البعض، المهم يكون العمل كويس".

وعن تصوير الجزء الثالث من مسلسل البيت الكبير، قالت إن الجمهور معجب بالمسلسل، لكن هذا الجزء هو الأخير، حسب المعلومات المتوافرة إلى الآن.

وعن رأيها في الأعمال السينمائية مؤخرا، قالت إنها الأعمال التي بها بلطجة لا تحبها ولا تجعل أولادها يشاهدونها، مشيرة إلى أن تحقيق الأفلام إيرادات مرتفعة عائد إلى ارتفاع ثمن التذكرة.

وبشأن مشاركتها في مهرجان أسوان، قالت إنها لا تتواجد كثيرا في المهرجانات بسبب التصوير وانشغالها، ولكنها حرصت على حضور مهرجان أسوان لأنه يدعم سينما المرأة.

وأضافت: "مواضيع المراة ثرية، ونتمني إن كل الفنانات يقدروا يقدموا أفلام عن المرأة، وأتمنى أن أقدم فيلم أنثوى بحث، لكن الموضوع صعب، لأننا في زمن النجم الرجل".

وأشارت إلى أنها تتمنى تقديم قصة حياة هند رستم، لكنها في الوقت ذاته: "قالت هخاف اعملها بسبب التعليقات، والست ديه كان مفيش عري في أفلامها عكس الشائع عنها".

وعما حدث بعد نشر الفنانة نجلاء بدر وإنجي علي صورا تجمعهن في السرير، قالت: "اتخضيت من التعليقات، وردود الفعل مبالغ فيها مش قادرة اتخيل، ايه الإثارة في اللي احنا عملناه كنا بنهزر، صحاب كنا خارجين وكسلوا وناموا في السرير"، مشيرة إلى أن اهتمها بمواقع التواصل الاجتماعي زاد بعد مسلسل حواديت الشانزليزيه.