بعد نفي "عبدالجليل".. أحمد عيد يكشف اسم الفيلم المُعطل بسبب الرقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال الفنان أحمد عيد إن فيلمه الموجود بالرقابة على المصنفات الفنية منذ عام، هو "يوم الجمعة"، تأليف وإخراج زياد وشاحي.

وجاء تصريحات أحمد عيد لـ"الخليج 365"، بعد نفي الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات، إمكانية وجود فيلم كل هذه المدة في الرقابة، مضيفا لـ"الخليج 365": "من يقول ذلك عليه أن يذكر اسم الفيلم، وسأرد عليه بشأنه، ومن المستحيل أن يظل فيلمًا في الرقابة لمدة عام أو عامين، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يتواصلوا معي؟".

وكان الفنان أحمد عيد قد قال في حوار سابق مع الخليج 365 أن لديه فيلما في الرقابة منذ عام، ولا يعرف عنه أي شيء.