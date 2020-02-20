تراند اليوم : "هاني شاكر" يطارد "شاكوش" على "يوتيوب" " و"ساوند كلاود" لحذف أغنية "خمور وحشيش"



كشف إعلامي مصري عن قيام هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بمخاطبة إدارتي موقعي "يوتيوب" و"ساوند كلاود" لحذف جميع أغاني المهرجانات نهائيًا.

وجاء ذلك في أعقاب القرار الذي أصدره شاكر بمنع ما يعرف في مصر بـ "مطربي المهرجانات" من الغناء، بعد الضجة الواسعة التي أثارها المطربان حسن شاكوش وعمرو كمال، خلال الحفل الذي أقيم مؤخرًا باستاد القاهرة، لتضمن أغنيتهما الشهيرة كلمة "خمور وحشيش".

وأعلن الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء dmc" على قناة "dmc"، أن نقيب الموسيقيين خاطب إدارتي "يوتيوب" و"ساوند كلاود" لتنفيذ القرار الذي أصدره مؤخرًا، بشأن منع مطربي المهرجانات من الغناء في الحفلات، أو الظهور على الفضائيات المرئية والمسموعة، أو في الصحف المقروءة.

وقال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن جهات مثل "يوتيوب" و"ساوند كلاود" تحترم الشرعية والقانون، وهي منشآت تجارية لا تريد وجعًا في الرأس، ولا تعرض شيئًا غير قانوني، بدليل أن حقوق الملكية الفكرية تحول دون مشاركة هذه الأغنية أو تلك.

مع ذلك، أكد أن كانت النقابة لن تستبق الأحداث، وسترى النتائج بعد تعاملها بالطرق القانونية.

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وأضاف: "البيت المصري والشارع المصري كله انتفضا للخلاص من هذا المرض، وبأريحية الشعب، ظهرت وسومات (هاشتاج) مثل "كلنا نقابة الموسيقيين" و"كلنا هاني شاكر"، وأصبح الموضوع انتفاضة دولة وشعب بكل مؤسساته، وبادرت منظمات المجتمع المدني بأعداد كبيرة إلى إعلان تضامنها، وكذا الأحزاب السياسية، وغرفة المنشآت السياحية، ووزارة التربية والتعليم".

وذكر أن ما سماها بـ "الجمعية العمومية للشعب المصري، مجلس الشعب، وهو المؤسسة الأكبر في مصر، أعلنت تأييدها لقرار النقابة، وهو ما عبر عنه بكل قوة النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي للبرلمان على الهواء، وفي بيان أصدره".

يذكر أن أغنية "بنت الجيران" حظيت بشعبية واسعة في مصر خلال الأيام الماضية، بعد أن حققت 70 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وجاءت كثاني أكثر الأغاني استماعًا على "ساوند كلاود"، بأكثر من خمسة ملايين مستمع خلال أسبوع واحد، واجتازت أغنيات ومقاطع صوتية عالمية أخرى.



