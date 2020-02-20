تراند اليوم : بعد تصدر "حسن شاكوش" لمواقع البحث .. راقصة شهيرة تدمر مستقبله بشهادة صادمة

تصدر مطرب المهرجانات حسن شاكوش لمواقع البحث في مصر بسبب أزمة منع أغنيته "بنت الجيران" من التداول .

لكن هذه لم تكن الأزمة الأولى التي يواجهها "شاكوش" ، إذ خرجت راقصة في مصر وأعلنت أنها كانت متزوجة منه بعقد عرفي قبل أن يشتهر .

وقالت الراقصة "سلمى" في تصريحات لها إنها تزوجت حسن شاكوش بعقد عرفي ، لكنه بعدما وصل للشهرة قام بتقطيع الورقة العرفية التي تربطهما .

وأضافت: لم يكتفِ بذلك وإنما قام بطردي من المنزل بعد عامين ونصف من الزواج.

