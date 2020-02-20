تراند اليوم : العثور على فنان شهير مقتولًا داخل شقته وكاميرا مراقبة تكشف الجريمة

عثرت قوات الشرطة على فنان شاب شهير، جثة هامدة داخل شقته، بعد إطلاق النار عليه من طرف شابين مسلحين اقتحما منزله.

وفي التفاصيل فإن شابين مسلحين اقتحما منزل الفنان ومغني الراب الأميركي الشهير بوب سموك، وفتحا النار عليه فأردوه قتيلًا.

وكشفت كاميرا مراقبة عن قيام اثنين، باقتحام المنزل وإطلاق النار على المطرب المعروف، قبل أن يفرا هاربين دون التمكن من تحديد هويتهما.

وأوضحت شرطة لوس أنجلوس أن سموك فارق الحياة فور وصوله للمستشفى، بينما هرب الجانيان.

ولم تتمكن الشرطة من تحديد دوافع مطلقي النار على صاحب الـ20 عاما، وما إذا كان اقتحام المنزل بدافع السرقة أم لدوافع أخرى.

وأعلنت الشرطة الأميركية تكثيف دورياتها الأمنية بهدف إلقاء القبض على الجناة في أسرع وقت.





