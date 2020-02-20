فن ومشاهير

تراند اليوم : القبض على زوج فنانة شهيرة بعد قيامه بتلقينها علقة ساخنة يوم عيد الحب

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ألقت قوات الشرطة القبض على زوج فنانة شهيرة بعد قيامه بضربها في يوم عيد الحب.

وأبلغ أصدقاء الفنانة "هايدن بانيتيري" الشرطة عن تعرضها للعنف الأسري من زوجها "برايان هيركسون" .

وأشار الأصدقاء أن "هيركسون" كافأ زوجته بتوجيه ضربة قوية على وجهها يوم عيد الحب .

وأفرجت الشرطة عن الزوج بكفالة قدرها 5 آلاف دولار ، لكن هذا القرار لم يرضِ أصدقاء الممثلة الشهيرة الذين أكدوا أنها في خطر بسبب اعتياده تناول المشروبات الكحولية والاعتداء عليها.

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