هل تعتزل حلا الترك الفن من أجل الزواج برجل أحلامها؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة البحرينية ​حلا الترك​ عن موقفها في حال التقت برجل احلامها الذي اشضترط عليها ترك الفن من اجل الزواج به وذلك خلال برنامج "كاربول بالعربي" الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش

وفي التفاصيل وجه هشام سؤال لحلا إذا ستترك الفن في حال طلب منها الشخص الذي سيتقدم لطلب يدها بتركها الفن، فردت حلا: “ما أهد شهرتي.. ليش؟… يعني أنا عم اشتغل واتعب على حالي لحتى يجي حدا يقلي إني بعد عن الفن”!

وتابعت: “وبعدين يجي يلعب بمشاعري ويغدر فيي والآخر يأخذ كل شيء.. وأنا أترك الفن.. أكيد لا”.